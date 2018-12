La Corée du Sud participe au Pacte mondial des migrations

Photo : YONHAP News

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été approuvé lundi lors d’une conférence intergouvernementale organisée par les Nations unies à Marrakech, au Maroc.A en croire le ministère des Affaires étrangères, la Corée du Sud et 163 autres pays y étaient présents. Le texte a été adopté par consensus, et non par vote. Il doit encore être ratifié dans le courant du mois lors de l’Assemblée générale de l’Onu.Il s’agit d’un document qui fixe les objectifs pour protéger les droits des migrants, ou pour leur assurer un accès au marché du travail sans discrimination. Il est pourtant juridiquement non contraignant.Certains pays comme les Etats-Unis, l’Australie et Israël ont refusé d’y participer, invoquant que le pacte risquait de porter atteinte à leur souveraineté.Le gouvernement de Séoul doit se prononcer aujourd’hui à Marrakech en faveur du maintien de la souveraineté de chaque pays sur sa politique migratoire.