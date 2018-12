Hyundai Motor ambitionne de construire 500 000 FCEV par an à l’horizon 2030

Photo : KBS News

Hyundai Motor a lancé hier les travaux de construction de sa deuxième usine de systèmes de pile à combustible alimentée à l’hydrogène.Le premier constructeur automobile du pays en a profité pour annoncer un plan à moyen et long terme. Il mise sur les véhicules électriques équipés de ces piles (FCEV) et ambitionne d’en fabriquer 500 000 par an, voitures particulières et véhicules utilitaires confondus, à l’horizon 2030.Selon les estimations du groupe, si cette feuille de route se concrétise sans difficulté, son investissement sera en mesure de créer un total de 51 000 emplois et son impact économique pourrait se chiffrer jusqu’à 25 000 milliards de wons, soit 19 milliards d’euros.Avant cela, la marque automobile achèvera d’ici fin 2019 la construction de son usine dont les travaux ont démarré hier à Chungju, dans le centre du pays. Une fois opérationnelle, elle sera en mesure de produire des systèmes de pile à combustible pour jusqu’à 40 000 véhicules par an d’ici 2022, contre 3 000 actuellement.