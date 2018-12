Les deux Corées vérifient le retrait pilote de leurs postes de garde frontaliers

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les deux Corées ont chacune vérifié si le retrait test des postes de garde de l’autre partie dans la DMZ avait été effectué comme elles s’y étaient engagées. Il s’agit d’un total de 22 postes situés à moins de 1 km de la ligne de démarcation militaire (MDL) : 11 du Nord et 11 du Sud.L’opération a débuté à 9h. C’est le Sud qui a ouvert le bal dans la matinée. Ses 11 équipes, chacune composée de sept vérificateurs et de deux caméramen, ont d’abord rencontré des responsables du Nord à un point de raccordement de la MDL, où une bannière jaune avait été installée dimanche. Puis, elles se sont rendues à pied du côté nord-coréen de la zone en suivant un sentier qui relie les postes des deux parties.Elles ont alors vérifié si toutes les armes et tous les soldats avaient bel et bien été évacués, et les bâtiments concernés détruits.Dans l’après-midi, le Nord doit faire de même au sud de la MDL.Un responsable du ministère sud-coréen de la Défense a expliqué que c’est la première fois depuis la division de la péninsule que les deux pays ont construit une voie transfrontalière dans la DMZ et effectuent une telle visite de part et d’autre du 38e parallèle.