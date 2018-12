Le voyage de Kim Jong-un à Séoul en décembre est difficile, selon la Maison bleue

Photo : YONHAP News

La présidence sud-coréenne semble arriver à la conclusion que la visite à Séoul de Kim Jong-un avant la fin de l’année est impossible en pratique. Son attention devra désormais se porter sur une nouvelle date, plus précisément avant ou après le deuxième sommet en vue entre Kim et Donald Trump, qui pourrait être organisé en janvier ou en février.De fait, un haut responsable de la Maison bleue en a fait part lors d’un entretien téléphonique avec l’agence Yonhap. C’est la première fois qu’un officiel de la Cheongwadae livre une telle estimation.La Maison bleue se préparait au déplacement du numéro un nord-coréen, puisque ce dernier s’est engagé à visiter Séoul dans un avenir proche lors de son entrevue avec le président sud-coréen à Pyongyang, en septembre. Cela dit, le Nord n’y a toujours pas donné suite, vraisemblablement en raison des questions de sécurité de son dirigeant ainsi que du piétinement de ses négociations nucléaires avec Washington.Une réponse positive de Pyongyang avant le 9 décembre aurait permis d'assurer le voyage inédit de l'homme fort nord-coréen. Plusieurs éléments laissent penser qu’il n’aura pas lieu dans le courant du mois. Il faut au moins 10 jours pour le préparer, et le Nord doit célébrer le 17 décembre le 7e anniversaire de la mort de Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un.