Le pouvoir se mobilise pour prévenir les accidents liés aux infrastructures

Photo : YONHAP News

Le gouvernement, le Minjoo, le parti au pouvoir, et la Maison bleue prennent très au sérieux une série d’accidents récents liés aux infrastructures. Il s’agit notamment du déraillement d’un train à grande vitesse et d’un incendie dans un local de télécommunications.Leurs représentants se sont alors retrouvés aujourd’hui pour plancher sur les mesures à prendre afin de les prévenir.Au cours de leur réunion, plusieurs décisions ont été prises. Il s’agit notamment d’établir de nouveaux critères pour protéger les usagers du train en cas d’accident ferroviaire et de mieux indemniser le préjudice subi. Le ministère des Transports procédera dans le même temps à une inspection générale des installations et des pièces détachées du matériel roulant ferroviaire.Pour sa part, le ministère de l’Industrie commencera demain à faire l’état des lieux de tous les tuyaux vétustes destinés au transfert thermique.