Bestseller 2018 : Winnie l’ourson se retrouve en tête du palmarès

Photo : KBS News

Quel livre a été le plus vendu cette année en Corée du Sud ? D’après le classement des bestsellers 2018 publié par la grande chaîne de librairies Kyobo, c’est « Winnie l’ourson, chaque jour apporte son lot de bonheur » qui occupe le trône.Ce recueil de citations de l’ourson sur le bonheur est également en tête des classements établis par d’autres librairies. Nombreux sont les lecteurs, petits et grands, qui témoignent avoir été réconfortés par cet ouvrage.Consolation et conseil, c’est d’ailleurs les deux mots-clés des grands succès sur papier de l’année écoulée.