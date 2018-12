Une nouvelle réunion sportive intercoréenne se tient aujourd’hui à Gaeseong

Photo : YONHAP News

Séoul va tenter de trouver des moyens concrets pour former des équipes conjointes avec Pyongyang aux Jeux olympique d’été de Tokyo 2020 et faire une entrée commune lors de la cérémonie d'inauguration. Et ce lors d’une nouvelle réunion sportive prévue aujourd’hui au bureau de liaison intercoréen situé à Gaeseong, en territoire nord-coréen. L’objectif est aussi d’accueillir ensemble les JO d’été de 2032 dans la péninsule.C’est ce qu’a fait savoir ce matin le vice-ministre de la Culture et des Sports avant de partir pour la ville frontalière. Roh Tae-kang conduit la délégation sud-coréenne alors que celle du Nord est dirigée par son homologue Won Kil-woo.Pour rappel, lors de la précédente réunion, tenue le 2 novembre dernier, les deux Corées ont convenu d’écrire au Comité international olympique (CIO) une lettre dans laquelle ils annonceront leur intention d’accueillir ensemble les Jeux olympiques d’été de 2032.