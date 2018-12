Le Parquet perquisitionne Samsung BioLogics pour soupçons de falsification de comptes

Photo : KBS News

Suite du scandale des comptes falsifiés de Samsung BioLogics.20 jours après l’accusation formulée par les autorités financières du pays, le Parquet a perquisitionné hier le siège de la compagnie pharmaceutique ainsi que quatre cabinets d’experts-comptables chargés de l’audit des autres filiales du groupe liées à ce dossier. Le Ministère public envisage de convoquer bientôt des responsables de la société.L’affaire remonte à 2015 lorsque Samsung BioLogics, créée quatre ans plus tôt, et qui n’avait cessé d’accuser des pertes jusqu’alors, a enregistré à la fin de cette année un profit net de 1 900 milliards de wons, l’équivalent de 1,5 milliard d’euros, en transformant le statut de sa filiale Samsung Bioepis en société affiliée.Selon la commission des opérations sur titres et opérations à terme (SFC), ce biais lui aurait permis de surévaluer les actions de cette dernière, à hauteur de 4 500 milliards de wons, soit environ 3,6 milliards d’euros. Ce qui a eu pour résultat d’augmenter la valeur de Cheil Industries, le principal actionnaire de Samsung BioLogics, en lui permettant d’occuper une position favorable lors de sa fusion avec Samsung C&T en 2016.Selon le Parquet, cette opération aurait eu pour but final de faciliter la succession de Lee Jae-yong à la tête du groupe, alors qu’il était le principal actionnaire de Cheil Industries.