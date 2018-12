Pyongyang fait état de la réunion intercoréenne pour une candidature commune aux JO d'été 2032

Photo : KBS News

La Corée du Nord a rapidement relayé la tenue des pourparlers sportifs intercoréens. En effet, l'agence de presse du pays communiste KCNA a rapporté aujourd'hui que ces discussions avaient eu lieu hier au bureau de liaison conjoint de Gaeseong, en présence des vice-ministres des Sports des deux Corées. Une rencontre qui vise à appliquer la déclaration de Panmunjom et celle de Pyongyang, adoptées à l'issue des deux sommets intercoréens, en avril et en septembre respectivement.La KCNA a précisé que les deux parties ont discuté de la participation commune aux Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2020 ainsi que de leur candidature conjointe à l'édition de 2032, et ont adopté une déclaration conjointe en ce sens.Lors de cette 2e réunion sportive organisée 42 jours après la première, Séoul et Pyongyang sont ainsi convenus de tenir une consultation tripartite avec le Comité international olympique (CIO) pour concrétiser leur volonté d'accueillir ensemble les JO d'été de 2032.Les deux Corées sont également tombées d'accord pour former des équipes unifiées et défiler côte-à-côte lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo 2020. En parallèle, elles ont aussi décidé de faire de même pour les Jeux paralympiques de Tokyo.