De hauts responsables américains et canadiens discutent de la Corée du Nord

Photo : KBS News

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et le secrétaire américain à la Défense James Mattis ont réaffirmé avec leurs homologues canadiens leur volonté de mettre en application les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies contre la Corée du Nord.A l'issue de ces discussions 2+2 entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Pompeo a remercié le Canada de s’être acquitté de toutes les résolutions onusiennes et d'encourager d'autres pays à maintenir la pression sur le régime de Kim Jong-un. De son côté, Mattis a tenu à souligner que Washington et Ottawa s'étaient engagés à forger une plus large coopération en matière de ventes militaires et de sanctions contre Pyongyang, en dépit de la demande de ce dernier d'apaiser ces mesures punitives.Pour sa part, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a estimé que cette réunion à quatre avait permis à son pays de réaffirmer son soutien aux efforts américains en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne ainsi que leur position commune face à l'allègement des sanctions contre l'Etat ermite. Elle a aussi souligné qu'il serait important de réagir promptement aux violations flagrantes de l'ordre international, avant d'ajouter qu'un régime de sanctions efficace et ciblé en est la clé.Enfin, le ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan, a tenu à préciser la contribution du Canada au Commandement des Nations unies (UNC) en Corée du Sud, en insistant sur l’alignement sans faille de son pays sur les différents efforts de la communauté internationale. En effet, le commandant adjoint de l'UNC est le lieutenant-général Wayne Eyre. Il s’agit du premier officier général non-américain à occuper ce poste depuis la création de cette organisation en 1950.