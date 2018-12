L’avocat des parents d’Otto Warmbier présent au tribunal américain

Photo : YONHAP News

En avril dernier, les parents de l’étudiant américain Otto Warmbier, décédé en 2017 après 17 mois de captivité en Corée du Nord, ont porté plainte contre le régime communiste.Selon la Voix de l’Amérique (VOA), huit mois plus tard, un avocat des plaignants s’est présenté pour la première fois au procès préliminaire qui a eu lieu hier au tribunal fédéral de Washington. Il a alors fait état du programme des audiences de témoins, prévues mercredi prochain. Des audiences réclamées par la famille de Warmbier, puis acceptées par la justice. Sans surprise, aucun représentant de l’accusé n’y était présent.Toujours selon la radio américaine, le Nord ne suit toujours pas la procédure officielle du procès. Le tribunal américain devrait donc rendre son verdict sans tenir d’audiences supplémentaires après celles de témoins. Même s’il donne gain de cause aux plaignants, il est peu probable que Pyongyang leur verse une indemnité.Otto Warmbier avait été arrêté pour le vol d'une pancarte de propagande en janvier 2016 alors qu'il participait à un voyage organisé dans le royaume ermite. Condamné à 15 ans de travaux forcés deux mois plus tard, il avait été relâché en juin 2017 alors qu'il était plongé dans le coma. Il est décédé six jours après sa libération.