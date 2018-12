La croissance sud-coréenne estimée entre 2,6 et 2,7 % pour 2019

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a prévu un taux de croissance du pays pour 2019 entre 2,6 et 2,7 %, soit 0,1 ou 0,2 point de moins par rapport aux prévisions de juillet dernier. Il envisage de donner de l'élan aux investissements des entreprises et d’engager 61 % du budget national dans le courant du premier semestre de l'année.Plus précisément, l'exécutif injectera plus de 6 000 milliards de wons, l'équivalent de 4,68 milliards d'euros, pour soutenir les industriels dans leurs projets de construction de nouveaux locaux ou usines. La construction du nouveau siège de Hyundai Motor, suspendue ces trois dernières années, sera relancée et la grappe industrielle de semi-conducteurs de SK Hynix sera créée. Les projets des infrastructures publiques pourront désormais être financés par des capitaux privés.Quant à la consommation, la réduction de la taxe sur la consommation spéciale sur les voitures sera accordée jusqu'au mois de juillet prochain, soit six mois de plus qu'initialement prévu. De ce fait, une voiture de 15 600 euros bénéficiera d'une réduction de 336 euros.Le gouvernement table sur la création de 150 000 emplois en moyenne par mois pour l'année prochaine. Et d'ajouter que le système d'évaluation du salaire minimum horaire sera amélioré pour prendre en considération au mieux son acceptabilité dans le marché de l'emploi, la solvabilité des employeurs et l'impact économique.