Les négociateurs nucléaires sud-coréen et russe se rencontrent aujourd’hui à Séoul

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon et son homologue russe Igor Morgulov se retrouvent aujourd’hui à Séoul. Les deux hommes doivent échanger notamment sur la coopération entre leurs pays pour dénucléariser complètement la péninsule et pour y pérenniser la paix.Leur rencontre a lieu, alors que les dialogues entre les deux Corées et entre Pyongyang et Washington font du surplace. Les moyens de les relancer seront largement discutés. Sans oublier les sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu à l’encontre du régime communiste, les récentes relations entre celui-ci et Moscou ou encore l’éventuel voyage de Kim Jong-un en Russie.Les projets de coopération intercoréenne s’inviteront aussi dans leurs discussions. Ils concernent notamment la connexion ferroviaire et routière.