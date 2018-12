La mairie de Séoul concrétise son ambition d’organiser avec Pyongyang les JO de 2032

Photo : YONHAP News

Vous vous souvenez que les deux Corées ont annoncé une candidature commune aux JO d’été de 2032. Récemment, elles se sont mises d'accord pour en discuter en février avec le Comité international olympique (CIO).Dans ce contexte, l’exécutif municipal de Séoul estime que les capitales des deux Corées seraient les villes favorites, si le CIO décidait de confier aux deux Corées l’organisation de la rencontre.Dans la foulée, il concrétise ses efforts pour l’accueillir conjointement avec Pyongyang. Il a déjà soumis à l’approbation du conseil municipal un projet en ce sens, qui fait état notamment du budget approximatif nécessaire. Un projet qui devrait être entériné jeudi.Dans ce projet, la mairie estime que le Sud aura besoin d’environ 3 857 milliards de wons, soit trois milliards d'euros, pour organiser l’événement pendant 15 jours entre juillet et août 2032 dans toute la péninsule. Elle ambitionne aussi d’organiser les cérémonies d’ouverture et de clôture simultanément dans le nord et le sud de la péninsule en utilisant la technologie 5G.