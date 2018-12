Moon Jae-in préconise l’établissement d’une stratégie de renaissance industrielle

Photo : YONHAP News

La semaine dernière, le président de la République a commencé à se faire briefer sur les projets de chaque ministère pour l’année prochaine.Après les ministères de l’Education et du Travail le 11 décembre, c’était aujourd’hui au tour de trois autres ministères, dont celui de l’Industrie et du Commerce extérieur, de lui présenter leurs chantiers prioritaires pour 2019.Lors de cette réunion qui a eu lieu dans la ville de Sejong, où siègent la majorité des institutions, Moon Jae-in a affirmé que son exécutif devrait se livrer à une réflexion sur sa politique industrielle, évoquant le fait que certains dénoncent l'absence d'une telle politique, en dépit des efforts gouvernementaux en la matière.Selon le chef de l’Etat, son administration a mené une politique industrielle en prenant comme base la croissance innovante, favorisant le développement rapide de l’industrie manufacturière et faisant face à la quatrième révolution industrielle. Cependant, ses effets ne se font pas encore sentir, plus particulièrement dans les chantiers navals et la construction automobile.Moon a alors demandé aux trois ministères d’établir une « stratégie de renaissance industrielle » qui présente des visions et des objectifs clairs.