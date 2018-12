La production alimentaire de la Corée du Nord en baisse pour la deuxième année de suite

Photo : KBS News

En Corée du Nord, cette année encore, la production alimentaire a chuté, et ce pour la deuxième année consécutive.En chiffres, elle s’est élevée à un total de 4,55 millions de tonnes, soit en baisse de 3,4 % par rapport à l’an dernier. C’est en tout cas ce qu’estime la RDA, l’administration sud-coréenne pour le développement rural. Elle a avancé une telle estimation en analysant plusieurs éléments dont les conditions météo, les approvisionnements en fertilisants ou les images satellites.Dans le détail, la production de riz est la plus importante avec 2,2 millions de tonnes. Viennent ensuite le maïs (1,5 million de tonnes) et la pomme de terre (540 000 tonnes).