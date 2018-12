Séoul appelle Tokyo à mener sa nouvelle politique de défense de manière à contribuer à la paix régionale

Photo : YONHAP News

Au Japon, le gouvernement de Shinzo Abe a officiellement approuvé hier ses nouvelles directives de défense nationale et son nouveau plan d’acquisition d’armements pour les cinq années à venir.Or, ces nouvelles directives comprennent certains points pouvant contrevenir à la politique de sécurité strictement défensive de l’après-guerre dans l’Archipel. Il s’agit notamment de renforcer les capacités de cyberguerre ou de transformer son porte-hélicoptères Izumo en porte-avions.Séoul n’a pas tardé à y réagir. Lors d’un point de presse hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Noh Kyu-duk a de nouveau évoqué la position du gouvernement sud-coréen. Selon lui, celui-ci pense que Tokyo doit appliquer sa nouvelle politique avec transparence, de manière à contribuer à la paix et à la stabilité en Asie du Nord-est et dans l’esprit de sa constitution pacifiste.