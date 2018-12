Trois lycéens retrouvés morts dans une pension à Gangneung

Photo : YONHAP News

Trois lycéens ont été retrouvés morts et sept autres inconscients hier après-midi dans une pension située à Gangneung, dans le nord-est du pays. Ces élèves de terminale d’un établissement séoulien y étaient arrivés lundi pour des vacances, après avoir passé leur bac le mois dernier.On ignore encore les causes exactes du drame. Pour le moment, la police privilégie la piste d'une fuite de gaz. Lors de son expertise préliminaire sur place, un problème de raccordement a été identifié entre la chaudière à gaz et l’évacuation. Il a également été confirmé que le logement n’était pas équipé d’un système d’alarme.Les ministres concernés, la police et la mairie de Gangneung ont tenu une réunion d’urgence pour décider des mesures à prendre face à cette tragédie.