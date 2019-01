Conférence de presse du Nouvel an de Moon Jae-in : l’emploi, priorité numéro un pour 2019

Photo : YONHAP News

Le mot « économie » a été prononcé à 35 reprises durant l’allocution du Nouvel an du président de la République, qui a précédé une série de questions-réponses avec les journalistes. Quant à la « croissance » et l’« innovation », elles sont apparues respectivement 29 et 21 fois dans ce discours qui a duré pendant environ 30 minutes. Cela résume la politique 2019 de Moon Jae-in.D’après le chef de l’Etat, la Corée du Sud a pu surmonter la pauvreté et la dictature. Le revenu national brut par habitant a atteint les 30 000 dollars. Elle est pourtant devenue l’un des pays développés où les inégalités économiques sont les plus alarmantes, et où le marché du travail est toujours loin des attentes des citoyens.La priorité numéro un de son administration pour la nouvelle année du cochon sera donc l’emploi. Des investissements seront menés dans les domaines dits « du futur ». Des restrictions seront levées afin de faciliter les activités des entrepreneurs. Et les réformes se poursuivront pour éradiquer les maux de la société. En parallèle, des efforts seront menés afin de protéger la classe démunie. Et au cœur de toutes ses politiques se trouvera l’« humain ».