NSC : la visite de Kim Jong-un à Pékin va favoriser la tenue de son 2e sommet avec Trump

Suite à la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Chine, la Cheongwadae a organisé hier une réunion du comité permanent du Conseil national de sécurité, présidée par le conseiller à la sécurité nationale Chung Ui-yong.Selon la Maison bleue, les participants ont estimé que ce déplacement aurait un impact positif sur la tenue du 2e sommet nord-coréano-américain. Ils ont également décidé de poursuivre leurs efforts pour que des rencontres de haut niveau entre les deux Corées, entre Pyongyang et Pékin et entre Washington et Pyongyang, ainsi que les négociations nucléaires à venir, forment un cercle vertueux.Il a été également question de l’état d’avancement des pourparlers avec les Etats-Unis sur le partage des frais de défense.A cette réunion étaient notamment présents les ministres des Affaires étrangères, de la Réunification et de la Défense, Kang Kyung-wha, Cho Myoung-gyon et Jung Gyung-doo, le directeur du Service national du renseignement Seo Hoon et le nouveau secrétaire général du président, Noh Young-min.