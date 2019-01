Une équipe scientifique sud-coréenne démontre la nuisance des microplastiques

Photo : YONHAP News

Des chercheurs sud-coréens ont récemment démontré que les microplastiques s’accumulent dans les embryons et endommagent les mitochondries.Pour ce faire, ils ont exposé des poissons tropicaux, dotés d’organes similaires à l’humain, à des petites particules de matière plastique. Celles-ci ont été aussitôt absorbées dans les nerfs et différents organes, avant de s’accumuler notamment dans le jaune d’œuf qui nourrit les embryons. L’équipe a également constaté que les microplastiques abîment les mitochondries en rendant plus vulnérables les organes aux autres substances toxiques.Les résultats de cette étude ont été publiés sur le site web de la revue scientifique de renom international Nanoscale.