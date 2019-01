Prochaine réunion du groupe de travail sud-coréano-américain prévue la semaine prochaine en visioconférence

Photo : YONHAP News

A quand la réunion du groupe de travail sud-coréano-américain qui a été suspendue en raison du « shutdown » ou de la paralysie des institutions fédérales aux Etats-Unis ?D’après un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, elle se tiendra, la semaine prochaine sous forme de visioconférence. Séoul et Washington sont en train de coordonner le calendrier.Au menu des discussions entre les deux alliés : le prochain sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, la récente visite du dirigeant nord-coréen en Chine ainsi que des avancées dans les relations intercoréennes, comme l’envoi de Tamiflu au Nord ou les retrouvailles des familles séparées via visioconférence.L’année dernière, la Corée du Sud est les Etats-Unis ont lancé leur groupe de travail conjoint afin de se mieux se concerter sur la dénucléarisation de la péninsule et les sanctions contre le royaume ermite ainsi que sur la coopération intercoréenne. Et ils alternent les réunions virtuelles et non virtuelles. Leurs dernières retrouvailles remontent au 21 décembre à Séoul.