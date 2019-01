Moon Jae-in : la réforme électorale doit mieux refléter la voix des citoyens

Le chef de l’Etat a souligné l’importance de prendre en compte la voix de la population pour la réforme électorale. Moon Jae-in a tenu ses propos vendredi lors d’un déjeuner avec le président du groupe parlementaire du Minjoo, le parti présidentiel de centre-gauche.Le locataire de la Cheongwadae lui a ensuite demandé d’organiser la deuxième réunion du corps consultatif permanent entre le gouvernement, le parti au pouvoir et ceux de l’opposition. Lancée en novembre 2018, cette unité vise à renforcer la coopération au-delà du clivage politique afin de réaliser une réforme.Le président a aussi sollicité les efforts pour améliorer la vie de la population et l’économie nationale en luttant contre la corruption, en particulier chez les hauts responsables politiques.Dernièrement, Moon a mis l’accent sur les échanges expliquant que le récent remaniement avait été décidé dans le but de mieux communiquer avec les formations d’opposition. Il a également présenté YouTube comme un excellent moyen de promotion de la politique.De son côté, Hong Young-pyo a sollicité l’attention de la Cheongwadae à la chaîne officielle du Minjoo tout en proposant le renforcement du filet de sécurité sociale et l’amélioration de la réforme des retraites.