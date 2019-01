La culture populaire sud-coréenne enchante les Américains

Après la k-pop, la musique populaire sud-coréenne, c’est au tour des concepts sud-coréens d’émissions de télévision de connaître un grand succès aux Etats-Unis.« The Masked Singer » qui a été diffusée pour la première fois cette année sur Fox TV en est un bon exemple. En reprenant le format de « L’empereur masqué » de la chaîne MBC, ce show qui propose de faire chanter des stars sans dévoiler leur visage a été vu par 9 millions de spectateurs sur le petit écran et par 12 300 000 personnes en VOD ou en streaming. Jamais le taux d’audimat n’a été aussi élevé pour une émission sans script durant ces sept dernières années.Autre cas de succès fulgurant de contenu culturel sud-coréen en Amérique du Nord. Une chanson pour enfants intitulé « Baby Shark » figure actuellement à la 32e place du Billboard Hot 100. C’est une première pour une comptine sud-coréenne. Le secret de son succès ? Une musique rythmée ainsi que des paroles faciles à retenir. Non seulement les petits mais aussi les grands peuvent les chanter. Des grandes stars américaines se filment même en train de l’interpréter.