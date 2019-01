Deux chasseurs furtifs F-35A attendus fin mars en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Deux avions de chasse furtifs F-35A arriveront fin mars en Corée du Sud pour être déployés à partir d’avril ou de mai.En 2014, le pays du Matin clair, rappelons-le, a commandé 40 unités de ce modèle auprès de Lockheed Martin. Elles seront toutes livrées d'ici 2021. En 2018, six appareils sont sortis de l'usine de l'entreprise de défense américaine pour passer un contrôle de réception, avant d'être livrés à l'armée de l'air sud-coréenne à la base aérienne Luke, située dans l'Etat d'Arizona aux Etats-Unis.Avec une vitesse maximale de mach 1,8, ces avions multirôles de cinquième génération peuvent couvrir un champ de bataille de 1 093 km. Ils sont également équipés de missiles air-air, de bombes guidées par GPS (JDAM) et de projectiles antimissiles autoguidés à petit calibre, entre autres.Séoul n'a pas encore décidé d'organiser ou non une cérémonie d’accueil de ces bombardiers sur son territoire. En mars de l'année dernière, le journal officiel du Parti des travailleurs de la Corée du Nord avait vivement critiqué le Sud pour avoir tenu une manifestation célébrant l’achèvement du premier avion de cette commande sud-coréenne.