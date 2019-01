La Cheongwadae s'engage en faveur du dialogue avec les entreprises et les syndicats

Photo : KBS News

Les conseillers du président de la République ont rencontré vendredi dernier, à huis clos, la direction de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU). C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui devant les journalistes le porte-parole de la Maison bleue.Kim Eui-kyeom a ajouté que rien de précis n'était fixé sur l'éventuelle rencontre avec le chef de l'Etat réclamée par cette entité syndicale progressiste. En effet, la KCTU boycotte actuellement le comité mixte sur l'économie, la société et le travail, en critiquant la politique du gouvernement en matière d’emploi.De son côté, le président Moon Jae-in rencontrera demain à la Maison bleue quelque 130 dirigeants d’entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes, dont Lee Jae-yong, le vice-président de Samsung Electronics. Les échanges porteront notamment sur l'élargissement des investissements privés et la création d'emplois.