Le KDI prévoit un ralentissement de l'économie en Corée du Sud

Photo : KBS News

L'économie sud-coréenne devrait tourner au ralenti pour un certain temps encore. Le Korea Development Institute (KDI) a indiqué dans son rapport publié ce mois-ci que l'économie nationale souffrait d'une diminution de la demande intérieure ainsi que de celle des exportations.Selon son analyse, l'augmentation des ventes au détail diminue tandis que la contraction des investissements s'accroît. Ce qui conduit au marasme de la demande intérieure. En effet, la valeur totale générée par les ventes au détail a progressé en novembre dernier de 1 % en glissement annuel. Il s'agit d’un niveau bien inférieur à 2,8 %, la hausse moyenne des deux mois précédents.L'indice des investissements dans les équipements a chuté de 10 % par rapport à il y a un an. Qui plus est, le carnet de commandes des machines, qui est une sorte d'indice prédicateur, a diminué lui aussi de 21 %.Quant aux exportations, elles ont viré le mois dernier à la baisse en valeur, avec 1,2 % de moins sur un mois. Ces mauvais résultats sont notamment dus au léger recul des semi-conducteurs et des produits pétrochimiques.