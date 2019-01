La législature de l’Etat de New York adopte une résolution en hommage au mouvement coréen du 1er mars 1919

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, l’Assemblée et le Sénat de l’Etat de New York ont adopté hier à l’unanimité une résolution pas comme les autres. Il s’agit de désigner le 1er mars prochain comme un jour célébrant le mouvement d’indépendance coréen, organisé il y a tout juste 100 ans contre l’occupation japonaise et à la mémoire de Ryu Gwan-sun, une des figures emblématiques de ces manifestations populaires.Les membres des deux Chambres ont expliqué y avoir donné leur approbation afin de rendre hommage à l’esprit de résistance des patriotes coréens qui avaient participé au soulèvement du 1er mars 1919. Selon eux, la détermination inflexible de Ryu représente aussi celle des étrangers qui se sont installés aux Etats-Unis.Le texte avait été proposé à l’origine notamment par l’association des Coréens expatriés à New York dans le cadre de la commémoration du centenaire du mouvement.