La Corée du Sud veut devenir leader mondial du marché de l’hydrogène

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a tenu aujourd’hui une première réunion consacrée aux stratégies de croissance dite innovante. Les discussions ont porté essentiellement sur l’économie de l’hydrogène et celles des données et de l’intelligence artificielle.Le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a alors annoncé que le pays ferait de la voiture à hydrogène et de la pile à combustible deux piliers de la conquête de parts de marché mondial de cette énergie. Et d’ajouter qu’une stratégie d’action en ce sens avait été préparée. Elle concerne la production de l’hydrogène, son stockage, son transport et son exploitation.Hong, qui est aussi le ministre des Finances, a affirmé que la Corée du Sud tablait sur la commercialisation de 80 000 véhicules roulant à l’hydrogène à l’horizon 2022, contre 20 000 l’an dernier. L’exécutif va présenter demain un plan définitif de relance de l’économie en question.Le ministre a également fait mention des données et de l’intelligence artificielle (IA). Selon lui, le pays ambitionne de devenir la référence mondiale pour leur traitement et leur exploitation en toute sécurité. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a présenté son plan d'investissement. Si tout se passe bien, le volume du marché du « big data » s’élèvera à 30 000 milliards de wons (23 milliards d’euros), 10 startups licornes de l'intelligence artificielle verront le jour et 10 000 talents en la matière seront formés, tout cela d’ici 2023.