Le montant total de l’APD progresse de 5 % en 2019

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalisé hier un plan général de coopération au développement international pour 2019.Selon ce plan, le montant total prévu pour l'aide publique au développement (APD) s'élève à un peu plus de 3 200 milliards de wons (2,5 milliards d’euros), soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année dernière.Ce budget financera un total de 1 404 projets qui seront menés par 41 institutions ou agences. Il s’agit de secours d’urgence et d’aide humanitaire, d’assistance alimentaire aux pays en voie de développement, et de programmes pour lutter contre la pollution de l’air en Mongolie, entre autres.Cette année, le gouvernement envisage aussi d’élargir l’aide humanitaire aux personnes vulnérables, comme les réfugiés et les enfants.