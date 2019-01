Un think-tank américain redoute la capacité nucléaire nord-coréenne

La Corée du Sud, les Etats-Unis et la Chine devront faire front commun face aux problèmes complexes qui pourraient se produire dans la péninsule coréenne, en supposant que la capacité nucléaire nord-coréenne prenne de plus en plus d'ampleur.C'est du moins ce que met en avant la RAND Corporation, une institution américaine de conseil et de recherche dans un récent rapport intitulé « Quatre questions sur la péninsule coréenne ». Le think tank estime que la Corée du Nord disposerait actuellement de 15 à 60 ogives nucléaires, et ce chiffre pourrait s'élever à 30 à 100 d'ici 2020. Une estimation qui émane du pronostic fait par l'Institut Corée-USA, rattaché à l'école d'études internationales avancées (SAIS) de l'université Johns Hopkins.Le rapport indique par ailleurs que le pays communiste verrouille quelque 14 000 artilleries et 2 500 à 5 000 tonnes d'armes chimiques vers la région métropolitaine de Séoul. Ce qui empêcherait de frapper en premier les installations nucléaires et balistiques nord-coréennes.Ce n'est pas tout. Le document prévoit qu'en cas d'attaque du Nord, il sera difficile d'évacuer en même temps 25 millions de civils sud-coréens, un million de Chinois et 150 000 Américains. Dans la foulée, il avertit que ces trois nations devraient se préparer aussi à la stabilisation du régime de Kim Jong-un en cas d'urgence au nord du 38e parallèle, tels le problème des réfugiés nord-coréens et les négociations sur le contrôle de l'armée nord-coréenne.La RAND Corporation a été fondée en 1948 par l'armée de l'air des Etats-Unis et la Douglas Aircraft Company pour des études en matière de défense nationale.