L’UE impose des quotas à ses importations d’acier jusqu’en 2021

Photo : YONHAP News

Les 28 pays membres de l’Union européenne ont approuvé, hier, une décision de la Commission européenne visant à encadrer les importations de 26 produits en acier, y compris en provenance de Corée du Sud.En juillet dernier, Bruxelles avait annoncé ces mesures de sauvegarde suite à la décision de Washington d’imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés, invoquant des raisons de « sécurité nationale ». Il craignait alors que les produits ainsi maintenus hors des Etats-Unis ne déferlent sur son territoire et ne menacent sa propre industrie.L’UE imposera, à compter du 2 février et jusqu’en juillet 2021, des tarifs douaniers de 25 % sur 26 articles à partir d’un certain volume d’importations. Celui-ci correspondra la première année à 105 % de la moyenne des importations de 2015 à 2017. Il augmentera ensuite de 5 % chaque année.La Corée du Sud a obtenu un quota pour 11 produits, notamment les tôles d’acier laminées à froid, les tôles d’acier revêtues et les tôles d’acier électrique. En 2017, elle en a exporté 3,3 millions de tonnes vers le Vieux continent pour un montant équivalent à 2,9 milliards de dollars. Ses principaux concurrents sont chinois, indien, russe, turque et ukrainien.