Les négociateurs nucléaires intercoréens et américains pourraient se retrouver à Stockholm

Alors que les Etats-Unis et la Corée du Nord ne tarderaient pas à organiser à Stockholm une rencontre de travail pour le nouveau sommet entre leurs dirigeants, le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon est arrivé tard hier soir sur place.Les pourparlers entre Washington et Pyongyang ainsi qu'une rencontre entre les représentants nucléaires entre ces trois pays pourraient avoir lieu en même temps.En effet, le département d'Etat américain a annoncé que le représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord, Stephen Biegun effectuerait une visite à Stockholm du 19 au 23 janvier pour participer à une conférence internationale organisée par le ministère suédois des Affaires étrangères.La vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui qui était l'une des protagonistes pour l'organisation du tout premier sommet historique Trump-Kim de juin à Singapour est sur place depuis jeudi où elle a déjà rendu visite au chef de la diplomatie suédoise. Il est donc plausible que les deux interlocuteurs se rencontrent pour la première fois depuis que Biegun a pris ce poste en août dernier. Cette rencontre de travail est d'autant plus significative qu'elle consiste à se préparer au nouveau tête-à-tête entre Washington et Pyongyang.L'envoyé nucléaire sud-coréen pourrait les y rejoindre. Les négociateurs des trois pays se pencheraient alors sur les mesures correspondantes au démantèlement du programme nucléaire nord-coréen qui seront largement présentes au menu des tractations entre Trump et Kim, fin février. Ces pourparlers tripartites porteraient aussi sur la déclaration de la fin de la guerre de Corée ainsi que sur la reprise du complexe industriel intercoréen de Gaeseong et du tourisme au mont Geumgang en territoire nord-coréen aujourd'hui au point mort.