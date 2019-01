Aéroport d'Incheon : 19 millions de passagers ont emprunté le Terminal 2 depuis son ouverture

Photo : YONHAP News

Le Terminal 2 de l'aéroport international d'Incheon, près de Séoul, connaît un grand succès. Depuis son ouverture le 18 janvier 2018, pas moins de 19 millions de passagers l’ont emprunté, soit 28 % du nombre total des voyageurs de l’aéroport.En un an, 68 383 060 personnes sont passées par l’un des deux terminaux, enregistrant une augmentation de 9,8 %. Ce qui a accru le chiffre d'affaires des boutiques de détaxe de 12 %, et celui des restaurants, de 27 %.La capacité de l'aérogare a également évolué pour passer de 54 millions de passagers par an à 72 millions. Le temps nécessaire aux procédures d'immigration et d'enregistrement s'est quant à lui réduit. 37 minutes sont ainsi nécessaires au Terminal 1, soit quatre minutes de moins par rapport à l'an dernier, et 31 minutes pour le Terminal 2.