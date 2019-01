La croissance économique repasse sous la barre des 3 %

Photo : YONHAP News

En 2018, la croissance de l’économie sud-coréenne est retombée à son plus bas niveau depuis 2012, bien en dessous de 3 %. C’est ce qu’on peut constater dans les estimations préliminaires avancées aujourd’hui par la Banque de Corée. Le produit intérieur brut (PIB) s’est en effet accru de 2,7 % en glissement annuel, contre 3,1 % l’année précédente.Plusieurs facteurs se sont conjugués pour entraîner une telle baisse : un ralentissement plus rapide qu’attendu des économies mondiale et sud-coréenne, les conflits commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis, la tendance baissière des investissements dans les biens d’équipement et du secteur du BTP, entre autres.Petite consolation toutefois : entre octobre et décembre, le PIB a progressé de 1 % en variation trimestrielle et de 3,1 % sur un an.La banque centrale a par ailleurs estimé que l’an dernier, le revenu national brut (RNB) par habitant serait supérieur à 31 000 dollars. Il avait dépassé le seuil de 20 000 dollars en 2006.