L’Onu accorde des exemptions humanitaires à ses sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies agit pour débloquer l’aide humanitaire vers la Corée du Nord.Son comité de suivi des sanctions imposées au pays communiste vient d'accepter des demandes d’exemption déposées par quatre organisations humanitaires, et ce bien évidemment afin de faciliter l’acheminement de leur aide.Ces quatre organisations sont l’Unicef, la Fondation Eugene Bell, le First Steps, basé au Canada, et l’association de secours américaine Christian Friends of Korea (CFK). C’est la première fois depuis le début de l’année que l’Onu a officiellement confirmé une telle approbation.Cette initiative intervient alors que les Etats-Unis et le régime de Kim Jong-un multiplient leur contact en vue de conduire ce dernier à se dénucléariser.