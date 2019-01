Un avion de patrouille japonais vole de nouveau près d’un bâtiment de guerre sud-coréen

Photo : KBS News

Un avion de patrouille P-3 japonais a volé mercredi après-midi à proximité d’un destroyer sud-coréen, le Daejoyeong, près d'Ieodo, une île située au sud de l'île de Jeju. Et cela à une altitude de seulement 60 m et une distance de 540 m, malgré une vingtaine d’avertissements de la marine sud-coréenne.D’après le ministère sud-coréen de la Défense, ce genre de vol est un acte de provocation, et comme ceux-ci se répètent sans cesse – deux vols similaires ont déjà eu lieu durant ces sept derniers jours, sans compter l’incident de décembre – Séoul ne peut s’empêcher de douter de l’intention de Tokyo. Il a alors convoqué les attachés de défense de l’ambassade du Japon.Tout en condamnant fermement l’archipel, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a pour sa part fait savoir que si un tel incident se reproduisait, la Corée du Sud répondrait avec vigueur conformément à son code militaire.Les autorités japonaises, de leur côté, insistent sur le fait que le vol s'est déroulé dans le respect de la loi internationale.Les tensions montent ainsi d'un cran entre les deux voisins. Tout a commencé, rappelons-le, à la mi-décembre, en mer de l'Est. Un destroyer sud-coréen s'est servi d'un radar dans une opération destinée à sauver un bateau nord-coréen en détresse, alors qu'un avion de patrouille nippon volait à basse altitude tout près du navire. Depuis, ils s'accusent mutuellement d'avoir effectué des manœuvres dangereuses.Certains craignent que les provocations de Tokyo pourraient non seulement nuire à la coopération militaire bilatérale mais aussi à celle tripartite avec Washington.