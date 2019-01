L’armée dévoile des images montrant le P-3 japonais menacer le Daejoyeong sud-coréen

Photo : KBS News

Alors que Tokyo insiste sur le fait que le vol de son avion de patrouille s'est déroulé dans le respect de la loi internationale, à une altitude de 150 m, le ministère sud-coréen de la Défense a rendu publiques cet après-midi les images filmées depuis le Daejoyeong, le destroyer qui a été menacé hier.Sa publication prouve bien que les autorités nipponnes mentent. Le P-3 a bien volé à une altitude de 60 à 70 m et à une distance d’envion 540 m du bâtiment de guerre sud-coréen.Séoul avait réfléchi sérieusement au moment et au moyen le plus adéquat pour dévoiler ces photos au public. Et il étudie désormais des mesures pour faire face plus rigoureusement aux menaces incessantes de son voisin.