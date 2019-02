Le gouvernement donne son aval à la visite d'une coalition civile au Nord

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification vient d'approuver une demande émise par une coalition de se rendre en Corée du Nord pour organiser un événement conjoint à l'occasion du Nouvel an lunaire.D'après son porte-parole Baik Tae-hyun aujourd'hui, cet événement est le premier échange privé entre les deux Corées depuis le début de l’année. Il aura lieu les 12 et 13 février aux monts Geumgang, en territoire nord-coréen, sous l'initiative d'une coalition créée pour l'occasion. Celle-ci est forte de différentes organisations, dont le Comité pour la mise en œuvre de la déclaration commune du 15 juin, qui n'est autre qu'un accord conclu à l'issue du tout premier sommet historique intercoréen en 2000.En tout, quelque 260 sud-Coréens issus des différentes couches sociales, dont des ouvriers, des agriculteurs, des femmes et des jeunes prendront part au rassemblement en question. Toutefois, le ministère a exclu un certain nombre de demandes, en tenant compte de l'objectif du voyage, de la nature de l'événement ainsi que de l'impact sur les relations intercoréennes.