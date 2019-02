Le chef de la diplomatie japonaise se félicite de l’augmentation des flux de personnes entre Séoul et Tokyo

Photo : KBS News

Le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono a salué les flux de personnes grandissant entre la Corée du Sud et le Japon qui a dépassé l'année dernière la barre des 10 millions de personnes.C'est ce qu'a rapporté hier Kyodo News. Selon l'agence de presse nipponne, le chef de la diplomatie japonaise s'est ainsi réjoui des visites croisés entre les peuples des deux pays voisins qui ne cessent de s'accroître malgré la dégradation des relations bilatérales sur fond de conflit militaire et d'autres dossiers sensibles dont celui des femmes de réconfort en temps de guerre. Dans la foulée, Kono a souhaité que ces échanges prennent de l'ampleur de façon stable dans les jours qui viennent.Si l'on en croit l'ambassade du Japon à Séoul, le nombre de sud-Coréens et de Japonais qui ont visité leur pays voisin en 2018 s'est élevé à 10 489 000. Une ombre au tableau pourtant, presque 72 % de ces visites croisées sont effectués par les sud-Coréens.