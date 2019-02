Kim Jong-un souligne le rôle de l'armée dans la croissance économique

A l’occasion du71e anniversaire de la fondation de l’armée du régime, hier, ledirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est rendu au ministère des Forces arémespopulaires et a appelé à la contribution de l'armée au développement économiquedu pays.Cette nouvelleprovient de l'agence centrale de presse du pays communiste (KCNA) aujourd’hui. Pour être plus précis, Kim a martelé dans un discours de féliciations que l'armée prenait « une part importante de cette année, une année cruciale dansla mise en œuvre de la stratégie quinquennale pour le développement économiquenational » .Alors que se profile un deuxième sommet avec le président américain Donald Trump dans moins de trois semaines, Kim aurait apparemment cherché à renforcer le moral des troupes ainsi que son emprise sur les forces armées.Le leadernord-coréen a, notamment, exhorté les militaires à jouer un rôle dans la « grande poussée et les innovations » dans la « lutte révolutionnaire » de la nation pour la croissance économique et la création d'un État puissant.Kim III a également assisté à un banquet auquel ont participé de hauts responsables militaires et des représentants du Parti des travailleurs pour célébrer les 71ans d’existence de l’armée du peuple.