Financement des GI’s : Séoul et Washington paraphent demain un nouvel accord

Photo : KBS News

Fin des pourparlers entre Séoul et Washington sur les coûts qu’ils assumeront pour le stationnement des GI’s dans le sud de la péninsule. Les deux pays devront alors parapher demain à Séoul un nouvel accord dit SMA sur leurs contributions respectives.A en croire une source diplomatique, les longues et laborieuses négociations ont finalement abouti à un compromis : la Corée du Sud a accepté de renouveler l’accord désormais tous les ans, contre au maximum tous les cinq ans jusqu’à présent, et les Etats-Unis de revoir à la baisse leur demande initiale d’un montant, supérieur à un milliard de dollars.Séoul devrait alors verser cette année un total de 1 038,9 milliards de wons, soit un peu moins d’un milliard de dollars, contre 960,2 milliards de wons l’an dernier.Une fois le nouvel accord paraphé demain, le gouvernement sud-coréen achèvera les procédures internes d’ici fin mars. Et celles pour la ratification parlementaire semble débuter dès le mois suivant.Le pacte étant valable pour un an, Séoul devra le renégocier avant juillet pour les années à venir.