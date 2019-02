JO d’été de 2032 : la Corée du Sud choisit Séoul pour la candidature commune avec le Nord

Photo : YONHAP News

Cinq mois à peine après que les deux Corées sont convenues de faire en sorte d’accueillir ensemble les JO d’été de 2032, le Sud a déjà choisi sa ville candidate. Ce sera Séoul, sa capitale. Une décision qui a été prise par son comité olympique (KSOC), réuni hier en assemblée générale.Lors d’un vote, Séoul l’a emporté à la majorité des voix (34 sur 49) face à Busan, la deuxième plus grande ville située dans le sud-est du pays. Il relèvera alors le défi d’une seconde organisation des Olympiades, après celles de 1988.Lors d’un grand oral décisif, son maire Park Won-soon a réussi à convaincre les membres du KSOC, défendant la candidature de sa ville et vantant ses avantages, notamment la plus courte distance de Séoul à Pyongyang, la candidate nord-coréenne pressentie. Il a aussi expliqué que son exécutif menait différents projets de partenariat avec la capitale du Nord.Autres atouts qui ont séduit le jury : les cérémonies d’ouverture et de clôture qui seront organisées simultanément dans les deux capitales ainsi que les technologies innovantes qui y seront exploitées. Sans parler de son expérience acquise en 1988 et de sa compétitivité face aux villes des autres pays qui se porteront candidates.Le KSOC déposera le dossier de candidature de Séoul lors d’une réunion ce vendredi avec le CIO à Lausanne. Une réunion prévue de longue date pour discuter de la possibilité de former des équipes unifiées des deux Corées aux prochains JO de Tokyo en 2020.