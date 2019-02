L’avion personnel de Kim Jong-un aurait effectué un vol test Pyongyang-Hanoï

Photo : KBS News

Le président des Etats-Unis a annoncé samedi que sa deuxième entrevue avec le leader nord-coréen aurait lieu à Hanoï, les 27 et 28 février. Or, avant même cette annonce, l’avion personnel de Kim Jong-un, le « Chammae-1 », aurait effectué un vol d’essai entre Pyongyang et la capitale du Vietnam. C’était fin décembre, selon une source proche du pays communiste.Cela laisse penser que Hanoï a été sérieusement envisagé comme un des lieux possibles de la rencontre après la visite du chef de la diplomatie nord-coréenne Ri Yong-ho dans ce pays d’Asie du Sud-est début décembre.La distance de vol entre les deux capitales est d’environ 2 400 km, la moitié de celle entre Pyongyang et Singapour, où le premier sommet Trump-Kim s’est tenu. Il semble donc possible que le dirigeant communiste puisse se rendre à Hanoï à bord de son propre avion. En juin dernier, c’est un Boeing 747 d'Air China qui l’avait emmené dans la cité-Etat.Il est tout aussi possible que, cette fois encore, il voyage à bord d’un avion chinois pour des raisons de sécurité, ou en train comme l’avait fait son grand-père Kim Il-sung lors de ses deux déplacements dans la capitale vietnamienne en 1958 et 1964.