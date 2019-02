Abus de pouvoir judiciaire : désignation de la chambre chargée du procès de Yang Seung-tae

Photo : YONHAP News

L’ex-président de la Cour suprême Yang Seung-tae a formellement été inculpé hier. Un total de 47 chefs d’accusation ont été retenus contre lui. Ils recouvrent notamment des faits présumés d’abus de pouvoir.Dès le lendemain de sa mise en examen, le tribunal compétent de première instance a désigné la chambre pénale en charge de son procès. Elle sera composée de juges qui n’ont pas de lien particulier avec Yang et ses proches.Mais il est toujours difficile de fixer la date de sa première audience. Et pour cause : il faut donner aux juges le temps d’examiner le procès-verbal, qui compte près de 290 pages.Par ailleurs, le président en poste de la Cour suprême Kim Myeong-su a présenté des excuses aujourd'hui pour le fait qu’un ancien numéro un de la plus haute juridiction soit poursuivi en justice.