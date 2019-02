Le chef de la diplomatie vietnamienne à Pyongyang

Photo : KBS News

A deux semaines du nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï, le ministre vietnamien des Affaires étrangères fait un voyage à Pyongyang.Pham Binh Minh y est arrivé hier pour un déplacement de trois jours. Il est accompagné d’un haut responsable du protocole. Le chef de la diplomatie vietnamienne semble donc discuter avec son homologue nord-coréen Ri Yong-ho des questions de logistique ou du programme de l’homme fort de Pyongyang. Ce dernier devrait en effet effectuer une visite d’Etat dans le pays d’Asie du Sud-est juste avant ou après sa rencontre avec le président américain.Les spéculations se multiplient aussi sur l’hôtel où sera logé Kim lors de son voyage à Hanoï. Certains médias avancent qu’il descendra au Crown Plaza. Cet établissement, plus proche du lieu favori pour le sommet Trump-Kim que les autres déjà cités, ne reçoit plus de réservations pour la fin du mois.