Kang Kyung-wha et Mike Pompeo devraient se retrouver demain à Varsovie

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine devraient se retrouver en marge de la conférence sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient, qui se tient aujourd’hui et demain à Varsovie.D’après le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, leur entretien est prévu demain et les deux ministres échangeront sur le prochain sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. La question est de savoir si les Etats-Unis envisagent ou non de faire revivre les deux projets phares de coopération intercoréenne dans le cadre de leurs premières « mesures correspondantes » à prendre en échange de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Ces projets concernent le parc industriel de Gaeseong et le programme touristique aux monts Geumgang.Kang Kyung-wha prévoit de rencontrer aussi plusieurs autres de ses homologues présents à la réunion de Varsovie.Puis, elle devrait se diriger vers l’Allemagne pour prendre part cette fois à la conférence de Munich sur la sécurité.