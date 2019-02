Pyongyang et Hanoï seraient tombés d'accord sur une visite d'Etat de Kim Jong-un au Vietnam

Photo : YONHAP News

A deux semaines de la nouvelle rencontre Trump-Kim, l'amélioration des relations entre Pyongyang et Hanoï s'accélère.Le vice-Premier ministre vietnamien Pham Binh Minh, également ministre des Affaires étrangères, a rencontré hier à l'Assemblée populaire suprême à Pyongyang son homologue nord-coréen Ri Su-yong.C'est ce qu'on a appris aujourd'hui de l'agence de presse du pays communiste (KCNA). Celle-ci précise que les deux hommes se sont accordés pour relever d'un cran les relations d'amitié entre leurs deux pays et coopérer davantage sur la scène internationale.Pour certains, les deux camps auraient trouvé un terrain d'entente sur le protocole du 2e face-à-face entre le président américain et le dirigeant nord-coréen qui aura lieu les 27 et 28 février prochains dans la capitale vietnamienne. Pour d'autres, une éventuelle visite d'Etat de Kim Jong-un avant et après ce sommet aurait été tranchée.Toujours selon l'agence centrale de presse nord-coréenne, la délégation vietnamienne a été également reçue par le vice-président du Comité central du Parti des travailleurs Ri Su-yong, ce qui laisse entendre qu'elle n'aurait pas rendu visite à Kim III.Le chef de la diplomatie vietnamienne est arrivé mardi dernier à Pyongyang pour une visite officielle de trois jours. Minh a eu une série de rencontres avec de hauts dignitaires nord-coréens et rendu hommage au mausolée de palais du Soleil où reposent le fondateur du régime et le père de l'actuel dictateur communiste. Il a aussi pris part à un banquet organisé au Parlement nord-coréen.