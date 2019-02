Rencontre entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine à deux semaines du sommet Kim-Trump

Photo : YONHAP News

A deux semaines d’un nouveau sommet nord-coréano-américain, les ministres des Affaires étrangères de Corée du Sud et des Etats-Unis ont convenu hier de renforcer la coordination bilatérale afin d’assurer la réussite de cet évènement.Kang Kyung-wha et Mike Pompeo se sont retrouvés à Varsovie, en Pologne, en marge d'une conférence internationale sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient.Ils ont également discuté des mesures concrètes pour la dénucléarisation évoquées par la Corée du Nord, telles que le démantèlement du site nucléaire de Yongbyon, et des compensations en retour, notamment une éventuelle levée des sanctions contre le pays communiste.La chef de la diplomatie sud-coréenne doit participer aujourd’hui à la conférence de Munich sur la sécurité. Kang va en profiter pour s’entretenir en tête-à-tête avec son homologue nippon Taro Kono.En parallèle, avant et après le 2e sommet Trump-Kim, les entretiens téléphoniques entre les dirigeants de Séoul et Washington, ainsi que les concertations étroites entre leurs représentants nucléaires devraient se poursuivre.