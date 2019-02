VOA : le département d'Etat américain envisage d'exempter les organisations de secours de sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain examine une éventualité selon laquelle les organisations de secours internationales bénéficieront de dérogations aux sanctions des Etats-Unis contre la Corée du Nord.Cette nouvelle ressort de la Voix de l'Amérique, qui se réfère à un rapport publié récemment par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur la malnutrition alarmante des habitants nord-coréens.Un porte-parole du département d'Etat a fait savoir que Washington prenait au sérieux cette situation, et qu'il ferait en sorte que l’assistance humanitaire légale destinée aux nord-Coréens ne soit pas bloquée par ses sanctions strictes en vigueur.Toujours selon la même source, les Etats-Unis et l'ONU continueront de scruter minutieusement les autorisations d'aide humanitaire des ONG. Toutefois, le gouvernement américain n'a pour l'heure aucun projet d'accorder directement une telle assistance.Par ailleurs, l'officiel américain a appelé tous les fournisseurs de carburant à la Corée du Nord à en déclarer les volumes au Comité des sanctions de l'organisation internationale. En effet, l'agence de presse japonaise Kyodo News avait laissé entendre qu'un panel d'experts de ce comité avait rédigé un compte-rendu selon lequel Séoul aurait approvisionné Pyongyang en carburant pour la gestion de leur bureau de liaison commun de Gaeseong, situé en territoire nord-coréen.